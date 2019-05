Da Leonardo da Vinci mai visto alla Torino segreta, con Vernice Week tutti gli appuntamenti della settimana

Da Milano a Torino, per svelare il volto nascosto del capoluogo piemontese. Due tour organizzati da Somewhere portano alla scoperta della Torino sottorranea e della Torino magica, con un percorso diramato tra simboli massonici ed esoterici.



Tra gli appuntamenti musicali della settimana, Marco Mengoni sarà in concerto il 21 e il 22 maggio a Firenze e dal 24 al 26 all’arena di Verona, date del suo "Atlantico Tour".



Vernice Week porta anche nel dietro le quinte del Rimini Wellness, la fiera del fitness e del benessere in programma dal 30 maggio al 2 giugno.