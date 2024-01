L'Europa parte per Venere: via libera dell'Esa alla missione EnVision

Via libera dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) alla missione EnVision destinata a studiare Venere e il cui lancio è previsto nel 2031.

Luce verde dall'Agenzia anche alla missione Lisa, che per la prima volta esaminerà le onde gravitazionali dallo spazio e il cui lancio è in programma nel 2035. Alle due missioni, approvate dal comitato dell'Esa per i programmi scientifici, l'Italia partecipa in modo importante con l'Agenzia spaziale italiana (Asi), l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'università di Trento.