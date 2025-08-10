Stelle cadenti, naso all'insù per le Perseidi: le più attese dell'anno

"Dopo un 2024 quasi ideale, per il 2025 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli", dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "La Luna, infatti, è piena la mattina del 9 agosto, tre giorni prima del massimo, previsto nelle ultime ore della notte tra 12 e 13 agosto, quando il nostro satellite sarà molto invasivo, dunque guastando la festa".