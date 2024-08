Quando si vedono le stelle cadenti? Ecco tutti i segreti per non perdersi lo spettacolo

Le stelle cadenti sono un fenomeno non soltanto da ammirare ma anche da immortalare. Come fare? Se si dispone di una macchina fotografica, si consigliano obiettivi super grandangolari (con focale inferiore ai 20mm) e gli obiettivi “fish-eye”, il tutto selezionando 800/1600 ISO per una maggior sequenza di foto. Infatti, maggiore è il campo inquadrato maggiori saranno le possibilità di immortalare la scia luminosa. In alternativa, è possibile tentare di fotografare le stelle anche con lo smartphone, installando alcune app che aumentano la capacità di messa a fuoco del dispositivo, essendo sviluppate per scattare foto notturne.