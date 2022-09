Spazio, sonda Dart colpisce l'asteroide Dimorphos: riuscito il test della Nasa per difendere la Terra

La sonda Dart della Nasa ha colpito Dimorphos, il piccolo asteroide dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria.

Si tratta del primo esperimento di difesa planetaria per proteggere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi. Dimorphos è grande come un campo da calcio e mezzo ed è il più piccolo in un sistema a doppio asteroide che l'agenzia ritiene perfetto per la missione. Dimorphos orbita attorno a Didymos (dal greco "gemello"), ogni 11 ore e 55 minuti. Nessuno dei due asteroidi rappresenta una minaccia per il nostro pianeta.