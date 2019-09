Il pianeta ha una massa otto volte superiore a quella della Terra ed è al momento l'unico esterno al Sistema Solare ad avere sia acqua, sia temperature che potrebbero sostenere la vita. La sua stella, chiamata K2-18, è una nana rossa più piccola e fredda del Sole, ma molto attiva, tanto che il pianeta K2-18 b potrebbe essere un ambiente più ostile della Terra perché potenzialmente esposto a più radiazioni.



Per gli autori della ricerca la scoperta è solo il primo passo: d'ora in poi sarà più facile scoprire altri pianeti simili alla Terra e potenzialmente capaci di sostenere la vita. Ad oggi, ha spiegato Giovanna Tinetti, "sono stati rilevati oltre 4mila pianeti extrasolari, ma non sappiamo molto sulla loro composizione e natura. Osservando un ampio campione di pianeti, speriamo di scoprire come si formano e come evolvono i pianeti della nostra galassia".



E' anche la prima volta che viene osservata l'atmosfera su un pianeta che si trova nella cosiddetta 'zona abitabile', ossia la zona compatibile con temperature che permettono l'esistenza di acqua allo stato liquido. I ricercatori ne hanno ricostruito le caratteristiche grazie ai dati acquisiti nel 2016 e nel 2017 dal telescopio spaziale Hubble, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Nasa. Quindi hanno sviluppato algoritmi per analizzare la luce della stella filtrata dall'atmosfera del pianeta e così hanno trovato la firma molecolare dell'acqua nell'atmosfera, accanto a quelle dell'idrogeno e dell'elio. Non si esclude che nell'atmosfera di K2-18 b possano esserci anche azoto e metano. Saranno necessarie ulteriori osservazioni per capire se ci sono nuvole e la percentuale di acqua presente nell'atmosfera.