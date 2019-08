C'è vita sulla Luna? Una sonda israeliana ha portato lassù minuscoli esseri viventi

La sperimentazione prevedeva che i tardigradi fossero disidratati in modo tale da farli resistere fino alla successiva riattivazione da parte di un essere umano in future missioni. E infatti avevano viaggiato sulla sonda "ibernati", racchiusi in una resina epossidica, con altre cellule umane e vegetali. Gli studi hanno dimostrato che questi animali possono resistere anche 10 anni in questa condizione ponendo così domande su cosa potrà succedere ora. Bisogna solo aspettare. Già in passato si sono inviati esseri viventi sulla Luna, come germogli di cotone cinesi. Chissà che qualcuno vada lassù, magari, per "riattivare" quei tardigradi.