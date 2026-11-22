Dopo un viaggio lungo 8 anni nello Spazio, la sonda BepiColombo è arrivata nell'orbita di Mercurio. Lo rende noto in un post su X l'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha organizzato la missione con l'agenzia spaziale giapponese Jaxa. Ora si potrà studiare il Sole dal pianeta che gli è più vicino.
Il lungo viaggio verso Mercurio
Lanciata il 20 ottobre 2018, Bepi Colombo è il secondo veicolo spaziale a raggiungere l'orbita del pianeta più vicino al Sole dopo la sonda Messenger della Nasa (2011).
Bepi Colombo sarà però la prima missione a orbitare attorno a Mercurio con due sonde quando, fra il 9 e il 10 dicembre, si separeranno i due moduli che costituiscono il veicolo: il Mercury Planetary Orbiter (Mpo) realizzato dall'Esa per studiare la geologia del pianeta e il Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) realizzato della Jaxa per studiare il campo magnetico. Entrambi dovrebbero raggiungere l'orbita definitiva nella primavera 2027. Si era separato nel settembre scorso il modulo di trasferimento Mfm che con i suoi propulsori elettrivi aveva spinto la sonda nei suoi otto anni di viaggio.
L'omaggio al matematico Giuseppe Bepi Colombo
La missione si chiama Bepi Colombo in onore del matematico italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), le cui ricerche sulla rotazione di Mercurio hanno aperto la strada all'esplorazione del pianeta più piccolo del Sistema Solare con la missione Mariner 10 della Nasa, che sorvolò Mercurio nel 1974 senza entrare nell'orbita del pianeta. Alla tecnologia unica di questa missione, capace di far resistere strumenti ad altissima precisione in un ambiente caldissimo, l'Italia contribuisce con Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e le aziende del gruppo Leonardo Thales Alenia Space e Telespazio.