Bepi Colombo sarà però la prima missione a orbitare attorno a Mercurio con due sonde quando, fra il 9 e il 10 dicembre, si separeranno i due moduli che costituiscono il veicolo: il Mercury Planetary Orbiter (Mpo) realizzato dall'Esa per studiare la geologia del pianeta e il Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) realizzato della Jaxa per studiare il campo magnetico. Entrambi dovrebbero raggiungere l'orbita definitiva nella primavera 2027. Si era separato nel settembre scorso il modulo di trasferimento Mfm che con i suoi propulsori elettrivi aveva spinto la sonda nei suoi otto anni di viaggio.