La Terra ha una nuova mini-luna: è grande due metri e resterà in orbita fino a dicembre
L'oggetto spaziale è stato catturato dalla gravità terrestre ad aprile di quest'anno. Anche nell'eventualità in cui dovesse entrare in rotta di collisione col pianeta, verrebbe quasi certamente distrutto nell'atmosfera
© Google Gemini
La Terra ha catturato una nuova mini-luna che le farà compagnia fino a dicembre: si tratta di 2026 QQ8, un corpo celeste di appena 2 metri di diametro che è stato osservato per la prima volta ad agosto, dopo essere entrato in orbita attorno al nostro pianeta ad aprile. La scoperta è stata annunciata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale. Questo oggetto spaziale impiega 359 giorni per completare un'orbita attorno al Sole: si avvicina alla Terra all'incirca una volta ogni dieci anni, ma stavolta è arrivato così "vicino" da essere catturato dalla forza gravitazionale del nostro pianeta.
Quanto è vicino alla Terra?
Secondo il Minor Planet Center, durante questa permanenza, la distanza minima tra QQ8 e la Terra sarà di circa 568mila chilometri. Si tratta di una distanza superiore di circa 177mila chilometri rispetto a quella tra la Terra e la Luna. Anche nell'eventualità in cui QQ8 dovesse avvicinarsi tanto da entrare in rotta di collisione con la Terra, verrebbe quasi certamente distrutto nell'atmosfera prima di raggiungere la superficie.
Detrito spaziale o piccolo asteroide?
La natura di 2026 QQ8 non è stata subito chiara: inizialmente, infatti, gli astronomi hanno preso in considerazione l'ipotesi che potesse essere un frammento di origine artificiale, magari appartenente a un vecchio razzo o satellite. Per ottenere maggiori informazioni, sono state quindi condotte nuove osservazioni con il telescopio da 2,2 metri dell'Università delle Hawaii e con il Lowell Discovery Telescope. I risultati hanno consentito di escludere l'ipotesi del detrito spaziale, indicando invece un'origine naturale. 2026 QQ8 potrebbe quindi essere un piccolo asteroide, anche se per ora il Minor Planet Center lo definisce genericamente come un "oggetto".