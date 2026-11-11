La Terra ha una nuova mini-luna: è grande due metri e resterà in orbita fino a dicembre

La Terra ha catturato una nuova mini-luna che le farà compagnia fino a dicembre: si tratta di 2026 QQ8, un corpo celeste di appena 2 metri di diametro che è stato osservato per la prima volta ad agosto, dopo essere entrato in orbita attorno al nostro pianeta ad aprile. La scoperta è stata annunciata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale. Questo oggetto spaziale impiega 359 giorni per completare un'orbita attorno al Sole: si avvicina alla Terra all'incirca una volta ogni dieci anni, ma stavolta è arrivato così "vicino" da essere catturato dalla forza gravitazionale del nostro pianeta.