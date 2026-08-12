Eclissi totale di sole, lo spettacolo nei cieli d'Europa e d'Italia nonostante le nuvole

A Milano il Monte Stella, la collina di San Siro, ha accolto una folla numerosa: migliaia di persone munite di occhialini protettivi e ventagli per affrontare il caldo. A Genova, invece, il pubblico si è distribuito tra il Righi, Forte Sperone, Forte Begato e il lungomare, utilizzando anche strumenti improvvisati come maschere da saldatore, vecchie lastre e negativi, oltre ai tradizionali dispositivi realizzati con scatole di cartone e alluminio, nonostante i numerosi avvertimenti di munirsi di adeguate e certificate protezioni per assietere a un evento del genere. Grande partecipazione anche ad Ancona, dove l'osservatorio di Pietralacroce è stato raggiunto da una folla così numerosa da costringere i gestori a chiudere gli accessi. Famiglie, bambini e appassionati hanno seguito il fenomeno da una collina affacciata sull'Adriatico, tra cinque telescopi e un maxi-schermo. Il prossimo grande appuntamento sarà il 2 agosto 2027, con un'altra eclissi totale di Sole già soprannominata "l'eclissi del secolo" per una fase di totalità che potrà arrivare a otto minuti. Anche in quel caso, però, dall'Italia il fenomeno sarà visibile soltanto parzialmente.