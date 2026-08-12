Eclissi totale di sole, lo spettacolo nei cieli d'Europa e d'Italia nonostante le nuvole

Eclissi, le prime immagini del sole "nero" oscurato dalla Luna
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Groenlandia, Islanda e Spagna hanno visto il sole oscurarsi completamente. In Italia l’evento è coinciso con il tramonto
Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni: l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'artico russo, per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. Solo lungo la fascia della totalità il sole è scomparso completamente, mentre nel resto d'Europa e in Italia l'eclissi è stata parziale. Migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. A garantire comunque lo spettacolo sono state le numerose dirette online di Nasa, Agenzia Spaziale Europea, osservatori internazionali, Istituto Nazionale di Astrofisica e Virtual Telescope.
Secondo Roscosmos, intorno alle 19 ora italiana la copertura totale è iniziata nell’estremo nord della Russia continentale. Da lì il cono d'ombra ha raggiunto la Groenlandia e l'Islanda, prima di arrivare in Spagna. A Palma di Maiorca, dove sulla spiaggia era stata allestita una grande area per l'osservazione, potevano essere accolte fino a 75mila persone. Anche a Reykjavik, in Islanda, numerosi appassionati si sono radunati per seguire il fenomeno, anche se la nuvolosità ha reso più difficile l’osservazione.
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La fase di totalità è stata molto breve, come accade normalmente durante un'eclissi di questo tipo. In media è durata meno di due minuti, raggiungendo la durata massima in Islanda, con 2 minuti e 10 secondi. Il momento massimo della totalità è stato raggiunto alle 19:48 ora italiana, mentre a Valencia il fenomeno ha toccato il suo culmine alle 20:33. Durante la totalità, la Luna ha coperto completamente il disco solare, lasciando visibile soltanto la corona, la parte più esterna dell'atmosfera del Sole. È proprio l'osservazione della corona a offrire agli studiosi informazioni importanti sui meccanismi che possono essere all’origine delle aurore polari e delle tempeste geomagnetiche, fenomeni potenzialmente pericolosi anche per satelliti e reti elettriche. Al di fuori della fascia di totalità, l'oscuramento è stato invece parziale. In Spagna si è registrato il valore più elevato, con il 99,96% del Sole coperto a Madrid. In Germania la Luna ha oscurato circa l'85-90% del disco solare.
In Italia l'eclissi ha coinciso con il tramonto e non è mai diventata totale. Il massimo oscuramento è stato registrato in Liguria, dove alle 20:23 la Luna ha coperto il 94,8% del disco solare. A Belluno il fenomeno è iniziato alle 19:26, mentre nel sud del Paese la copertura è stata decisamente più contenuta, arrivando appena al 40,4% a Palermo. Nonostante l'assenza della totalità, migliaia di persone hanno scelto diversi punti panoramici per assistere all'evento.
© Tgcom24
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A Milano il Monte Stella, la collina di San Siro, ha accolto una folla numerosa: migliaia di persone munite di occhialini protettivi e ventagli per affrontare il caldo. A Genova, invece, il pubblico si è distribuito tra il Righi, Forte Sperone, Forte Begato e il lungomare, utilizzando anche strumenti improvvisati come maschere da saldatore, vecchie lastre e negativi, oltre ai tradizionali dispositivi realizzati con scatole di cartone e alluminio, nonostante i numerosi avvertimenti di munirsi di adeguate e certificate protezioni per assietere a un evento del genere. Grande partecipazione anche ad Ancona, dove l'osservatorio di Pietralacroce è stato raggiunto da una folla così numerosa da costringere i gestori a chiudere gli accessi. Famiglie, bambini e appassionati hanno seguito il fenomeno da una collina affacciata sull'Adriatico, tra cinque telescopi e un maxi-schermo. Il prossimo grande appuntamento sarà il 2 agosto 2027, con un'altra eclissi totale di Sole già soprannominata "l'eclissi del secolo" per una fase di totalità che potrà arrivare a otto minuti. Anche in quel caso, però, dall'Italia il fenomeno sarà visibile soltanto parzialmente.