Una fusione galattica finora sconosciuta riscrive la storia della Via Lattea (e indirettamente pure la nostra)

La situazione restava in divenire, tanto da portare due miliardi di anni dopo alla seconda grande fusione. In questo caso a incrociare le strade della Via Lattea sarebbe stata l'unione di galassie nane Gaia-Enceladus. Questa antica fusione ha influenzato profondamente la struttura del disco stellare della nostra galassia, poi perfezionata ulteriormente da tante altre piccole repliche di quel fenomeno. Ciò che è in sostanza accaduto è che la nostra galassia ha finito per "mangiare" una più piccola che le orbitava attorno. Prima la "vittima" sarebbe stata infatti attratta a sé dalla Via Lattea, per poi venirne fagocitata. Un processo durato a lungo, che avrebbe destabilizzato profondamente anche la "galassia vincente" che aveva innescato il processo. Lo stesso nome, Gaia Enceladus, sottolinea l’impatto che questa galassia nana ormai scomparsa ha avuto sulla nostra evoluzione: se “Gaia” riprende infatti il nome del satellite ESA che ne ha permesso la scoperta e l’analisi dei dati, “Enceladus” rappresenta un gigante della mitologia greca, imprigionato sotto la Sicilia e responsabile dei terremoti e delle eruzioni dell’Etna. Quest'ultimo era non a caso figlio di Gaia appunto (la Dea della Terra) e Urano (il Dio del cielo). "Secondo la leggenda", spiega Amina Helmi, altra studiosa del tema - Encelado fu sepolto sotto l'Etna, in Sicilia, ed è responsabile dei terremoti locali. Un po' la stessa sorte delle stelle di Gaia-Encelado che sono state profondamente sepolte nei dati di Gaia e hanno scosso la Via Lattea, portando alla formazione del suo spesso disco."