Secondo Kroft, è facile trovare nello spazio pianeti rocciosi simili alla Terra, ma di solito sono tutti quanti molto più piccoli, stavolta invece le dimensioni sono 2 volte e mezzo più grandi. Pur essendoci poi molta varietà, riguardo ai pianeti, tutti quanti comunque possono essere ricompresi in qualche famiglia di appartenenza. Questo, invece, no: ecco perché viene classificato come una seconda, un'altra Terra. È roccioso, infatti, ma la sua massa è talmente enorme per questo tipo di pianeti che è più simile a quella dei gassosi, come Saturno o Giove. Il nuovo pianeta è stato chiamato GJ523b.