Un'altra Terra, ma molto più grande. Sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin Madison, che un suo ricercatore, Max Kroft, presenterà sulla rivista scientifica The astronomical journal, ma che si può già leggere sul sito arXiv, una piattaforma che mostra i risultati delle ricerche astrofisiche, prima ancora della validazione scientifica. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega Terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni.
Secondo Kroft, è facile trovare nello spazio pianeti rocciosi simili alla Terra, ma di solito sono tutti quanti molto più piccoli, stavolta invece le dimensioni sono 2 volte e mezzo più grandi. Pur essendoci poi molta varietà, riguardo ai pianeti, tutti quanti comunque possono essere ricompresi in qualche famiglia di appartenenza. Questo, invece, no: ecco perché viene classificato come una seconda, un'altra Terra. È roccioso, infatti, ma la sua massa è talmente enorme per questo tipo di pianeti che è più simile a quella dei gassosi, come Saturno o Giove. Il nuovo pianeta è stato chiamato GJ523b.
Le osservazioni, realizzate in Arizona con un telescopio, mostrano che GJ523b è relativamente giovane: ha 170 milioni di anni, orbita attorno alla sua stella ogni 17,75 giorni e ha un raggio 2,55 volte maggiore rispetto alla Terra. Un vero enigma per gli scienziati, che adesso dovranno mettersi a cercare altri pianeti simili per decifrare quello che sembra un arcano rispetto ai modelli di formazione planetaria finora studiati.