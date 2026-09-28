SpaceX, lanciato Starship: il primo test in orbita durerà dieci ore

È stato lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX destinato ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora dal sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di lunedì 28 settembre è previsto, per la prima volta, il raggiungimento dell'orbita a quota 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e, dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere sei orbite, per un volo della durata complessiva di circa dieci ore che potrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.