la missione spaziale

Il Giappone punta alle lune di Marte: partita la sonda che riporterà sulla Terra campioni di Phobos

Il rientro sulla Terra è previsto"nel 2031

20 Ott 2026 - 18:40
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