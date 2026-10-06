Il superalcolico lanciato nello spazio avrà un costo molto elevato, ma i collezionisti e appassionati non mancheranno: alcune persone pagano centinaia di migliaia di dollari per accaparrarsi le bottiglie più ambite. L'ingegnere Gilles Bailet dell'università di Glasgow ha dichiarato che alcuni studenti hanno viaggiato tra il Giappone e la Scozia per contribuire alla costruzione del cubesat che conterrà i piccoli campioni e gli ingredienti dell'alcolico. Il progetto aiuterà a capire come potrebbero funzionare le fabbriche orbitali, capaci di sviluppare molecole per farmaci difficili da produrre sulla Terra.