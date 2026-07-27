Si beve sempre meno birra: in calo la produzione mondiale

Lo scorso anno, la produzione mondiale della bevanda alcolica ha raggiunto i 189,6 miliardi di litri, con un calo di 1,4 miliardi di litri, pari allo 0,7%, rispetto all'anno precedente, secondo un'analisi di BarthHaas, il più grande commerciante di luppolo al mondo. Questa cifra include anche la birra analcolica, che negli ultimi anni ha guadagnato popolarità in alcune parti del mondo.



Meno birra in tutti i continenti Nonostante le diverse tendenze nei singoli Paesi, la produzione della bevanda di Ninkasi è diminuita praticamente in tutti i continenti. L'unica eccezione è l'Africa, che vede un leggero aumento di volume. "Il consumo di birra è stagnante o in calo, soprattutto in molti mercati tradizionali, mentre l'importanza delle birre analcoliche e a basso contenuto alcolico è in crescita", ha affermato Thomas Raiser, Ceo di BarthHaas. La produzione è diminuita in modo più significativo in termini relativi in Australia e Oceania, del 2,4%, ma la produzione in quella regione, pari a 1,8 miliardi di litri, rappresenta solo una piccola parte del volume mondiale totale.