Il Sole come mai visto prima: le foto più ravvicinate di sempre diffuse dalla Nasa

Nasa: "Dati che migliorano le nostre previsioni meteorologiche spaziali" - "La sonda solare Parker ci ha trasportato ancora una volta nella dinamica atmosfera della nostra stella più vicina", afferma Nicky Fox, amministratore associato del direttorato della Scienza presso la sede centrale della Nasa a Washington. "Stiamo assistendo all'insorgere delle minacce del meteo spaziale per la Terra, con i nostri occhi, non solo con i modelli. Questi nuovi dati ci aiuteranno a migliorare notevolmente le nostre previsioni meteorologiche spaziali per garantire la sicurezza dei nostri astronauti e la protezione della nostra tecnologia qui sulla Terra e in tutto il Sistema solare".