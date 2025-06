Creata la prima eclissi solare artificiale: cos'è e a che cosa serve

Lanciata il 5 dicembre 2024, Proba-3 è una missione ideata con lo scopo di dimostrare la fattibilità di studiare il Sole, in particolare la corona, con un metodo innovativo e molto complesso, ossia attraverso delle eclissi artificiali. Proba-3 è infatti composta da due satelliti, uno detto Occultatore, del diametro di 1,4 metri con lo scopo di coprire il disco solare e produrre così un cono d'ombra, l'altro detto Coronografo, capace di allinearsi perfettamente dietro all'occultatore a 150 metri di distanza, con un margine di errore inferiore al millimetro, e fotografare il Sole "oscurato". Si tratta di un metodo usato da secoli per studiare gli strati esterni del Sole, per vederne l'atmosfera eliminando la parte di luce più intensa ma che da replicare nello spazio è invece estremamente complesso. Una manovra difficile, realizzata in autonomia, e che i due satelliti hanno ripetuto più volte a partire da marzo scorso.