Il polo Sud del Sole osservato per la prima volta da una sonda

Grazie alla sua nuova orbita inclinata, la sonda Solar Orbiter dell'Agenzia spaziale europea è riuscita per la prima volta al mondo a osservare il polo Sud del Sole, inviando a Terra immagini e video di questo risultato storico. I dati ottenuti grazie a tre dei suoi strumenti saranno fondamentali per cambiare la nostra comprensione del campo magnetico della nostra stella, del suo ciclo di attività e di come questo può influenzare il meteo spaziale.