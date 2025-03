Doppio lancio Nasa: SPHEREx e PUNCH in orbita per studiare acqua cosmica e vento solare

Dopo una serie di rinvii che si erano succeduti nel corso della settimana a causa della combinazione di alcune anomalie nel sistema di trasferimento dati di SPHEREx e del maltempo, le due nuove missioni della Nasa sono ora correttamente in orbita. Si tratta di due missioni molto differenti tra loro che però, per ottimizzarne i costi, sono state messe a bordo di un unico razzo.



Un passaggio in sharing sperimentato per la prima volta dall'agenzia spaziale americana che sarà presto ripetuto anche in altre missioni, con la sonda Imap e la coppia di satelliti Tracers, entro la fine dell'anno. Il lancio è stato portato a termine con un Falcon 9, il cui primo stadio che aveva già volato due volte è rientrato regolarmente alla sua piattaforma otto minuti dopo il lancio.