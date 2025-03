Luna, "muore" prematuramente il lander Athena: finito in un cratere, non può ricaricarsi

La missione sulla Luna del lander privato Athena di Intuitive Machines è terminata con largo anticipo per un atterraggio sbagliato. La compagnia texana ha confermato che il veicolo è finito a 250 metri dal sito previsto nella regione di Mons Mouton del polo sud lunare, ma purtroppo si è posato su un fianco all'interno di un cratere e non sembra più in grado di ricaricarsi attraverso i pannelli solari. "Con la direzione del sole, l'orientamento dei pannelli solari e le temperature estremamente fredde nel cratere, Intuitive Machines non prevede che Athena si ricarichi", si legge in una nota. "La missione è conclusa e i team continuano a valutare i dati raccolti". La notizia del fallimento di Athena, arriva a poche ore dalla pessima figura rimediata da Elon Musk e il suo Starship esploso all'ottavo tentativo di volo.