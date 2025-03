Ottava missione per razzo Starship, persa la capsula

Si è concluso con un altro successo parziale l'ottavo test di Starship, la nave di SpaceX di Elon Musk progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte: il razzo Super Heavy è rientrato correttamente, ma ha perso la capsula che è esplosa in volo. A cinque minuti dal lancio il razzo si è correttamente separato dalla capsula e quindi è rientrato verso Terra, dove si agganciato alla torre di lancio, chiamata Mechazilla, dalla quale era partito poco meno di sette minuti prima. I motori della capsula si sono invece spenti prima del previsto e non è più stato possibile mantenere il controllo dell'assetto.