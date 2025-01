Si è concluso con un successo a metà il settimo test della Starship, nave di SpaceX progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Dopo il rinvio del 15 gennaio per maltempo, la Starship è stata lanciata da Starbase, la base di lancio dell'azienda di Elon Musk a Boca Chica (Texas). Il razzo Super Heavy della Starship è rientrato correttamente, mentre la capsula è andata perduta. Il razzo è stato agganciato alla torre di lancio, chiamata Mechazilla, dalla quale era partito poco meno di sette minuti prima. Si sono invece persi i contatti con la capsula, che sarebbe dovuta rientrare con un ammaraggio nell'oceano Indiano insieme alle dieci copie dei satelliti Starlink che avrebbe dovuto rilasciare. La SpaceX dice di avere perso il segnale e al momento non si hanno ulteriori notizie.