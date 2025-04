Arriva la cometa di Pasqua: forse sarà visibile a occhio nudo

"Al momento è ancora in corso la procedura che porterà al rilascio della designazione ufficiale della cometa da parte del Minor Planet Center", afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "In questi giorni la si può osservare bassa sull'orizzonte verso nord-est, tra le stelle di Pegaso, poco prima del sorgere del Sole: dall'Italia il momento migliore è intorno alle 4:55 del mattino, quando la cometa si trova a un'altezza di circa 10 gradi. Purtroppo le condizioni non sono ideali, perché SWAN25F si alza proprio quando inizia ad albeggiare".