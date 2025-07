Un enorme asteroide grande quanto la Torre di Pisa sfiorerà la Terra il 28 luglio

La roccia spaziale sarebbe lunga circa 210 piedi (64 metri), pari a un edificio di 15 piani o un grande aereo. La sua distanza prevista, 393.000 miglia, lo posizionerebbe appena oltre la Luna, che orbita intorno alla Terra a una distanza di 239.000 miglia (circa 384.634 metri). Sebbene la Nasa abbia detto che al momento 2025 OW non rappresenta alcun rischio, gli asteroidi di queste dimensioni potrebbe causare piccoli danni strutturali o frantumare finestre se entrassero nell'atmosfera sopra un'area popolata. Gli astronomi hanno classificato 2025 OW come un asteroide di piccola o media taglia, ciò significa che non è un distruttore di pianeti, che provocherebbe un evento di livello di estinzione sulla Terra. Generalmente, questo tipo di asteroide esplode nell'atmosfera e non raggiunge la superficie terrestre a causa dell'intenso riscaldamento per attrito e della pressione sulla roccia quando entra ad alta velocità. Gli scienziati hanno detto che 2025 OW viaggia a una velocità di 47.000 miglia all'ora (75.639 chilometri) che è circa la velocità media per gli asteroidi near-Earth, la cui orbita è vicina a quella della Terra. L'asteroide non sarà visibile a occhio nudo o con il binocolo quando arriverà nel punto più vicino alla Terra.