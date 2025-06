Solstizio d'estate, conto alla rovescia per il giorno più lungo dell'anno

È il momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge la posizione più settentrionale, per poi ricominciare la sua lenta discesa. Ritarda ogni anno di quasi sei ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. Per questo motivo, il solstizio può cadere il 20 o il 21 giugno. È stato chiamato così, dal latino “solstĭtĭum”, parola composta da “sōl” e “sistĕre”, “fermarsi” appunto. Quest'anno dal 21 giugno la magia della luce comincerà già a scemare, perché il Sole riprenderà la sua discesa e le giornate andranno via via accorciandosi.