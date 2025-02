L'ANALISI Studenti disabili, la scuola italiana è la più “inclusiva” d’Europa (sulla carta): i docenti di sostegno abbondano, mancano posti fissi e formazione

Nelle nostre classi il 97% degli alunni con disabilità viene pienamente coinvolto nelle attività comuni con gli altri studenti. Nonostante ciò quasi il 30% non arriva a prendere il diploma superiore. Molto dipende dagli insegnanti: il loro numero sarebbe sufficiente per dare un “sostegno” adeguato, ma una quota consistente non è formata per il “sostegno” e oltre la metà sono precari