Scuole superiori, ecco quali sono i migliori licei d’Italia: le classifiche da Nord a Sud

Dividendo tra i principali indirizzi, nelle varie città del nostro Paese. L’attenzione, come sempre, è rivolta soprattutto ai Licei, visto che la stragrande maggioranza degli alunni si rivolge a quel mondo: nel 2023/24 circa 6 studenti su 10 hanno iniziato il proprio percorso delle superiori proprio in un liceo.

Quali sono le migliori scuole superiori d’Italia? Come sempre, ad aiutare gli studenti e le famiglie a orientarsi in vista delle iscrizioni di gennaio, ci pensa Eduscopio 2023 , l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno scandaglia centinaia di istituti per individuare quelli con le performance più alte.

Eduscopio 2023: le scuole che preparano meglio all’università

Per questo, il portale specializzato Skuola.net ha analizzato le classifiche di 10 grandi città capoluogo di regione e del loro hinterland - entro 30 chilometri - mostrando i licei scientifici, classici, linguistici, delle scienze umane, artistici che meglio aiutano i ragazzi a costruire il proprio futuro. Il parametro centrale di valutazione? il rendimento dei loro diplomati all’università, naturale approdo di un liceale. Mostrando tante conferme ma anche qualche novità di rilievo.

Più in generale, l’osservatorio ha messo in fila i dati di 1.326.000 studenti di 7.850 scuole, diplomati nel triennio che va dal 2017 al 2020 (a.s. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020). In particolare, quest’ultimo anno scolastico è stato oggetto di ulteriore approfondimento da parte del team di lavoro, che si è soffermato sugli effetti che il Covid 19 ha avuto sulle immatricolazioni universitarie. Riguardo questo punto, contrariamente alle aspettative, dall’indagine è emerso come la percentuale dei diplomati 2020 che avevano deciso di iscriversi a un percorso di laurea fosse in crescita rispetto al passato: il 56,2% si è subito iscritto ad una facoltà dopo il diploma, contro il 54,1% del 2019.

"Anche i dati di Eduscopio - ha dichiarato a Skuola.net Andrea Gavosto, direttore di Fondazione Agnelli - suggeriscono che sia a scuola sia all’università il Covid ha creato grossi problemi agli studenti. Soprattutto in termini di apprendimenti, ma anche con effetti sul piano emozionale e sociale, mettendone in luce preoccupanti fragilità. Così è stato in quasi tutti paesi del mondo, alla luce di un’emergenza sanitaria globale. Ma certamente l’Italia ha patito in modo significativo: per le generazioni che più ne hanno sofferto i danni potrebbero essere di lungo periodo. Da tempo, come Fondazione Agnelli, sosteniamo che il problema del recupero degli apprendimenti dopo il Covid sia stato sottovalutato tanto dalla politica quanto dal mondo della scuola. Ci voleva, fin da subito, uno sforzo imponente, programmato, sistematico e pluriennale, che purtroppo non c’è stato. Più il tempo passa, più sarà difficile rimediare".

I migliori licei di Milano

Tornando al focus Licei, Le sorprese iniziano proprio dal capoluogo lombardo. A Milano, infatti, l’istituto paritario “Don Gnocchi” guadagna il primato della classifica dei classici, a scapito del “Banfi” che quindi scivola in seconda posizione. Lo segue a ruota il “Giulio Casiraghi” di Cinisello Balsamo che chiude il podio anche nell’edizione di quest’anno. Cambio di vertice anche tra i licei scientifici: qui la classifica vede in cima il liceo “Maria Gaetana Agnesi” di Merate, che stacca l’ “Alessandro Volta”, saldo in seconda posizione. Notevole, invece, il balzo in avanti dell’ “Iris Versari” di Cesano Maderno che passa dalla nona posizione del 2022 al terzo posto dell’ultima edizione. Tra i licei linguistici, invece, il “Daniele Crespi” di Busto Arsizio si prende la vetta della classifica, dopo il quarto posto della scorsa edizione. Lato licei artistici, il “Sacro Cuore” scippa il primato al “Preziosissimo Sangue” di Monza, finito al secondo posto. Per quanto riguarda i licei scientifici opzione scienze applicate, il “Maria Gaetana Agnesi” e il “Banfi” confermano rispettivamente il primo e secondo posto. Così come tra i licei delle scienze umane - ad opzione economico sociale - il migliore è lo stesso dell’edizione 2022: l’ “Alessandro Greppi”. L’indirizzo tradizionale delle scienze umane, invece, vede una novità in cima alla classifica: l’”Italo Calvino” di Rozzano.

I migliori licei di Roma

L’edizione 2023 di Eduscopio evidenzia diversi cambiamenti in cima alle classifiche delle scuole romane. Nella Capitale, infatti, quest’anno il migliore liceo classico è il “Visconti”, primo classificato davanti al “Mamiani” e al “Vittorio Emanuele II”. Invece, tra gli scientifici, il “Righi” non molla e si piazza ancora una volta in cima a tutti. Alle sue spalle, il “Camillo Cavour” e il “Vito Volterra” di Ciampino che, rispetto al 2022, guadagna ben quattro posizioni. Un vero e proprio exploit considerando che lo stesso liceo è addirittura al secondo posto nelle scienze applicate, preceduto soltanto dal “Newton” di Roma. Dopo di loro segue il “Labriola”. Tra i licei linguistici prosegue il ‘faccia a faccia’ tra l’ “Amaldi” (che quest’anno si piazza primo) e il paritario “Renzo Levi”, (il primo classificato del 2022). Nessuna novità tra i licei delle scienze umane: qui il “Giordano Bruno” costituisce anche quest’anno la punta diamante del settore. L’istituto paritario “Sant’Orsola” è ancora una volta il migliore liceo artistico su territorio romano.

I migliori licei di Napoli

In Campania, più precisamente nel capoluogo regionale, c’è stato un cambio al vertice per quanto riguarda i licei classici: in questo ambito, è il “Convitto Vittorio Emanuele II” la migliore scuola in città. Seguono il liceo “Jacopo Sannazzaro” e il liceo “Umberto I”. Tra gli scientifici nessuna novità: il “Mercalli” e il “Nobel” di Torre del Greco sono ancora una volta le prime due classificate. Da segnalare, invece, il “Gianbattista Vico” che nel 2023 scala due posizioni finendo al terzo posto in classifica. Nel ramo delle scienze applicate abbiamo addirittura una new entry in top 10: si tratta del liceo “Is Ischia” primo classificato, davanti al “Salvemini” e al “Fonseca”. Troviamo dei nuovi ‘volti’ anche tra i migliori licei delle scienze umane. Qui il migliore di questa edizione è il liceo “Galileo Galilei” che lo scorso anno non era nemmeno riuscito a conquistare la top 10. Per quanto riguarda l’indirizzo economico sociale la classifica vede al primo posto il “Caracciolo - Procida”. Mentre il migliore liceo linguistico situato ai piedi del Vesuvio è il “Pascal” di Pompei. Non solo, il “Pascal” è anche il migliore liceo artistico in città.

I migliori licei di Firenze

La città di Dante è tra quelle che non ha subito particolari stravolgimenti nella classifica 2023 di Eduscopio. Tra i licei classici, ad esempio, le prime tre posizioni del vertice sono occupate dalle medesime scuole del 2022. Il “Michelangiolo” è sempre la migliore opzione per gli interessati agli studi classici, così come il “Galileo” e l’ “Alberti - Dante”. Allo stesso modo, il “Machiavelli” è il liceo scientifico con il miglior percorso scolastico. In alternativa, si può optare per il “Leonardo Da Vinci” e il “Guido Castelnuovo”. Situazione simile nel settore delle scienze applicate dove l’unico cambiamento è al vertice: qui il “Gobetti - Volta” scippa il primato al “Machiavelli”. Anche se l’egemonia del migliore liceo scientifico fiorentino è lampante. Infatti, il “Machiavelli” è allo stesso tempo anche il migliore liceo delle scienze umane. Uno strapotere quello del “Machiavelli”, perché si aggiudica anche la prima posizione tra i licei linguistici. Il liceo di Scandicci è primo per quanto riguarda l’opzione economico sociale delle scienze umane. Lato artistico, al vertice troviamo l’ “Alberti - Dante” e il “Porta Romana”.

I migliori licei di Torino

All’ombra della Mole è ancora il “Baldessano - Roccati” il migliore liceo classico in circolazione. Alle sue spalle il “Camillo Cavour” e il “Vincenzo Gioberti”. Lato licei scientifici, invece, a sorpresa l’ “Edoardo Agnelli” è primo in classifica (contro la nona posizione del 2022). Poi l’ “Altiero Spinelli” che si piazza come secondo davanti al “Blaise Pascal”. Nell’ambito delle scienze applicate troviamo il liceo “Valsalice”, accompagnato sul podio dal “Majorana” di Moncalieri e dal “Filippo Juvarra” di Venaria Reale. Il migliore liceo delle scienze umane in circolazione è il “Federico Albert” che soffia il primato al liceo “Maria Ausiliatrice”. Il “Berti” conferma il terzo posto anche quest’anno, ma se parliamo dell’opzione economico sociale allora balza addirittura in prima posizione. Per il secondo anno di fila, poi, il liceo “Spinelli” è ancora una volta il migliore liceo linguistico in città. La migliore scuola per studiare arte, invece, è anche quest’anno il “Primo Liceo Artistico”.

I migliori licei di Bologna

Anche tra le colline bolognesi la situazione è rimasta più o meno immutata, almeno per quanto riguarda alcuni ambiti di studio. Ecco quindi che il “Luigi Galvani” e il “Marco Minghetti” sono ancora i due migliori licei classici disponibili in città. I licei scientifici confermano il podio della scorsa edizione, composto dal “Copernico”, dal “Galvani” e dal “Fermi”. Nel ramo delle scienze applicate, però, sono il “Keynes”, il “Malpighi” e il “Righi” a prendersi la scena. Nell’ambito delle scienze umane, il miglior liceo è l’ “Enrico Mattei”. Il liceo “Ettore Majorana” è ancora una volta il migliore linguistico su piazza.

I migliori licei di Genova

A Genova il vincitore della scorsa edizione tra i classici, vale a dire il liceo “Andrea Doria” scivola in terza posizione. Al suo posto, al vertice della classifica troviamo il liceo “Cristoforo Colombo”, seguito dal “Giuseppe Mazzini”. Tra gli scientifici, quello che offre il percorso migliore ad oggi è il “Giovanni Domenico Cassini”. Le altre due teste di serie, come lo scorso anno, sono il “Luigi Lanfranconi” e il “Martin Luther King”. Nelle scienze applicate spiccano invece il liceo “Italo Calvino” e il “Majorana - Giorgi”. Nelle scienze umane, quest’anno è l’istituto paritario “Calasanzio” il migliore liceo in città; ma per l’indirizzo economico sociale il primo in classifica risulta essere il “Luigi Lanfranconi”. Il liceo “Grazia Deledda” conferma il primato del 2022 tra i licei linguistici.

I migliori licei di Bari

Scendendo verso il Sud della Penisola, a Bari la classifica dei licei classici è identica a quella dello scorso anno. Troviamo, in ordine: il “Socrate”, l’ “Orazio Flacco” e il “Cartesio”. Allo stesso modo, tra gli scientifici si riconfermano il liceo “Salvemini”, il “Fermi” e l’ “Arcangelo Scacchi”. Nell’ambito delle scienze applicate, svetta il “Da Vinci - Majorana” che si piazza davanti al “Majorana” e al “Cartesio”. Nelle scienze umane le due migliori scuole sono il “Giordano Bianchi Dottula” e l’ “Edoardo Amaldi”. Il “Bianchi Dottula” trova spazio anche nella classifica dell’opzione economico sociale fermandosi però qui al secondo posto. In prima posizione c’è il liceo “Ilaria Alpi” di Rutigliano. La migliore scuola per le lingue è, ancora, il “Bianchi Dottula”. Lato artistico, il liceo “De Nittisi - Pascali” è di nuovo il migliore.

I migliori licei di Palermo

Proseguendo con la nostra rassegna delle migliori scuole del Sud, ci spostiamo in Sicilia. Nel capoluogo di regione il vertice della classifica dei classici vede ancora una volta al primo posto il liceo “Umberto I”, seguito in seconda posizione dal “Gastaldi” e dal “Basile - D’Aleo” che chiude il podio. Per quanto riguarda l’ambito scientifico, lo “Stanislao - Cannizzaro” balza avanti a tutti guadagnandosi il primato. Seguono il “Don Bosco” e l’ “Albert Einstein”. Ma se parliamo di scienze applicate, allora le migliori scuole sono il “Basile”, il “Majorana” e l’ “Alessandro Volta”. Nelle scienze umane il “Danilo Dolci” bissa il primo posto dell’edizione 2022. Per quanto riguarda l’opzione economico sociale la classifica, immutata anche questa, vede al vertice il “Giovanni Agostino De Cosmi”. Stesso discorso per i licei artistici, dove svetta il liceo “Catalano”.

I migliori licei di Cagliari

Concludiamo la nostra speciale panoramica delle migliori scuole superiori 2023 in Sardegna. Più precisamente a Cagliari, dove la classifica dei licei classici vede anche quest’anno il “Giovanni Maria Dettori” in prima posizione. Seconda posizione per il “Vittorio Emanuele II” e il “Motzo” di Quartu Sant’Elena. Allo stesso modo, il liceo “Antonio Pacinotti” è il migliore scientifico dell’anno. La classifica vede anche altre conferme, come il liceo “Euclide” e il “Leon Battista Alberti” rispettivamente in seconda e in terza posizione. L’ “Alberti” però è il migliore liceo nel ramo delle scienze applicate, primo classificato davanti al “Michelangelo” e al “Giuseppe Brotzu”. Anche nell’ambito delle scienze umane assistiamo a diverse conferme. Prima fra tutte, il liceo “Eleonora D'Arborea", primo classificato anche per quanto riguarda l’opzione economico sociale. Sul podio troviamo inoltre anche il liceo “Motzo” (secondo nella classifica dell’indirizzo economico sociale) e il “Graziani Deledda”. Tre scuole che si attestano come tra le migliori in città: il trio, infatti, occupa anche il podio dei licei linguistici. Infine, la mappa dei licei si conclude con il “Foiso Fois” e il “Brotzu”, i due migliori licei artistici di Cagliari.