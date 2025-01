Scuole superiori, è vero che i licei danno più opportunità dopo il diploma?

La laurea, ovviamente, può rappresentare una grande opportunità. Questo è innegabile. Ma non è l'unica strada: “Se uno vive in Italia - ricorda Baroni - dovrebbe sapere benissimo che il nostro è un territorio ricco di aziende di tutti i tipi. Siamo una Nazione con un sacco di opportunità, il Made in Italy è conosciuto in tutto il mondo. Perciò non bisogna avere paura di affrontare professioni poco note, perché queste possono fare la differenza. E, peraltro, già sono fonte di possibili percorsi di grande soddisfazione”.