Scuola, i migliori istituti tecnici per l'ingresso nel mondo del lavoro o all'università

Per la preparazione universitaria, è sempre il Crescenzi-Pacinotti-Sirani la strada da seguire per gli studi tecnici economici. Per quanto riguarda i tecnologici, svetta l’Arrigo Serpieri. In provincia, il Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli si conferma a distanza di una anno una scelta vincente per gli “economici”, così come tra i “tecnologici” il Paolini-Cassiano di Imola, oltre che per l’avvicinamento al lavoro, spicca anche per l’accompagnamento verso gli studi accademici.