I migliori licei d’Italia da Nord a Sud: ecco le scuole che preparano meglio all’università

E in provincia? È presto detto: il liceo “Laterza” di Putignano si fa scegliere per l’ambito classico, così come gli aspiranti matematici dovrebbero optare per il “Da Vinci-Majorana” di Mola di Bari. Il “Laterza” di Putignano è anche la migliore soluzione per gli studi di lingue, mentre per le scienze umane e per le arti sono da tenere in alta considerazione il liceo “Fiore” di Terlizzi e il “Federico II” di Corato.