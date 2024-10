Scuola, due studenti su cinque vanno in classe con i mezzi pubblici: la guida alle tariffe agevolate

Sul versante ligure, nel capoluogo Genova, nell’ultimo periodo c’è stato parecchio fermento sul tema dei trasporti. In occasione della Settimana europea della Mobilità, infatti, la giunta comunale ha dato la possibilità agli under 19 di acquistare un abbonamento mensile a titolo gratuito per la linea di trasporti AMT: inutile dire che l’iniziativa è andata a ruba, con i coupon esauriti in breve tempo. Più in generale, poi, dal 15 gennaio 2024 - e in via sperimentale - è entrata in vigore una nuova (e unica) tariffa che fissa a 200 euro il prezzo di un abbonamento annuale per i mezzi pubblici per tutti gli under 26 residenti in città. Qualora si dovesse presentare una dichiarazione ISEE del valore inferiore a 12mila euro, il costo scenderà a 120 euro annuali. Tutti gli studenti under 14 con residenza in città, invece, viaggiano a titolo gratuito.