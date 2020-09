Scuola, "Prioritario è ripartire": Azzolina risponde alle domande degli studenti

Quando si torna a scuola?

Il calendario scolastico è deciso dalle Regioni da anni. Io credo che in generale prima si inizia e meglio è. Le scuole interessate dal voto sono meno della metà. Le scuole hanno organizzato tutto per il rientro; in alcuni casi ci sono ingressi scaglionati. Informatevi sul sito del vostro istituto per sapere con certezza gli orari.

Come avviene la misurazione della temperatura?

"La temperatura va misurata ogni giorno a casa. E' un piccolo gesto di responsabilità. Con la febbre sopra i 37 e mezzo si deve rimanere a casa e chiamare il medico.

Quali mascherine usare?

Il comitato tecnico scientifico raccomanda l'uso di quelle chirurgiche, sono più sicure. Noi ne forniremo 11 milioni al giorno per studenti e personale scolastico. La mascherina va indossata all'ingresso, in uscita e nelle situazioni di movimento. Quando siete seduti, se c'è un metro di distanza, si può abbassare.





Se uno studente o un prof è positivo, tutta la classe va in quarantena?

La decisione la prende la Asl. Più studenti useranno la app immuni più sarà facile circoscrivere i contatti per eventuali quarantene. Anche per i docenti si procederà con l'attività di tracciamento e la Asl deciderà la strategia più adatta.

Si può fare ricreazione a scuola?

L'intervallo si farà. Bisogna rispettare le regole previste: indossare le mascherine ed evitare assembramenti.





Si farà educazione fisica?

Si farà rispettando il distanziamento di 2 metri e senza usare la mascherina. Ove possibile le attività di educazione fisica verranno svolte all'aperto.