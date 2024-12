Scuola, dal bullismo alle strutture inaccessibili: ecco tutti gli ostacoli per gli studenti con disabilità

Tuttavia, una rapida analisi dei dati emersi dalla consultazione racconta una realtà ben diversa. Partendo dalla quotidianità: il 22% dei partecipanti al sondaggio, come già accennato, ritiene che la presenza di un compagno disabile in classe disturbi il normale svolgimento delle lezioni, il 46,5% pensa che non abbia alcun impatto e solo il 10,4% considera la sua presenza come un supporto per l’attività didattica. Il 21% ha preferito non esprimersi, dichiarando di non aver mai avuto compagni con disabilità in classe. In generale, il 62,1% degli studenti ritiene che vi siano situazioni che tendono a escludere gli alunni con disabilità.