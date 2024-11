Quando le scritte sui banchi di scuola diventano arte: ecco i 16 migliori “desk artist”

Arte, filosofia, letteratura, addirittura esperimenti di graphic novel. Sembrano passati i tempi in cui i banchi di scuola erano solo involontarie lavagne per scarabocchi di dubbio gusto o depositi di gomme da masticare (rigorosamente nascoste). Perché gli studenti di oggi, oltre a imbrattare e danneggiare senza apparente senso estetico, a volte attraverso quei piani in legno affidano ai posteri dei veri e propri saggi delle loro abilità creative.