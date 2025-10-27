Quando la pagella la fa il passaporto: studenti stranieri in ritardo di due anni rispetto agli italiani

Purtroppo, l’Italia rientra nella seconda casistica, almeno nei grandi numeri. Da noi, infatti, se uno studente proviene da una famiglia di origine straniera, ha più del doppio delle probabilità di non raggiungere le competenze minime attese in Italiano e Matematica. E anche quando ci riesce, impiega comunque quasi due anni in più, rispetto a un coetaneo italiano, per consolidarle pienamente.