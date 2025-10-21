Diplomati sì, ma senza competenze: in Italia si può, nel Regno Unito no

L’Italia è quel Paese dove la promozione è (quasi) garantita, anche se la preparazione di base spesso vacilla. I numeri, infatti, dicono che uno studente italiano può ottenere il diploma anche senza aver raggiunto le competenze minime in italiano e matematica. Alla Maturità 2025 i bocciati sono stati appena lo 0,3% e i non ammessi alla fase finale sono stati solamente il 3,5%; eppure uno studente su due di quinta superiore non supera la soglia minima in una delle Prove INVALSI. Senza, dunque, “pagare” poi delle conseguenze in termini pratici.