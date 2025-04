Perdere l'anno per cattiva condotta? Meno probabile che azzeccare un ambo

La nuova riforma del voto in condotta, in vigore già da quest’anno scolastico, ribadisce la tolleranza zero verso gli studenti indisciplinati: chi non raggiunge il 6 in “comportamento” è automaticamente bocciato alle superiori - come del resto avveniva già in passato - ma anche alle medie, dove invece rappresenta un ritorno dopo qualche anno di assenza. E, per quanti si apprestano a concludere un ciclo, un’insufficienza significa non poter partecipare agli esami di Maturità o di terza media.