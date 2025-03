Alternanza scuola-lavoro sempre più scuola e sempre meno lavoro: ma dopo lo stage c'è un impiego

A farla da padrone - per il 76,8% degli intervistati - sono quindi i surrogati di tali esperienze, ovvero attività di orientamento riconosciute all’interno dei PCTO. Formule come ‘Impresa in Azione’ (11,9%), ‘Impresa Formativa Simulata’ (9,6%) e il ‘Service Learning’ (6,1%). Non a caso l’acronimo sta proprio per Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Tutto consentito, quindi.