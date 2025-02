Perché non scegliere il liceo? I consigli di orientamento last minute per genitori e studenti indecisi

Ma attenzione: non tutte le lauree daranno le stesse opportunità occupazionali e quindi le stesse soddisfazioni. Sempre andando a spulciare i report del Sistema Informativo Excelsior emerge che nei prossimi anni ci saranno grandi chance per i laureati di area STEM, medico-sanitaria, economica e per chi ha alle spalle studi propedeutici alla formazione. Per tutti gli altri l’accesso al mondo del lavoro potrebbe essere più complesso. Insomma, l’equazione laurea=stipendi più elevati resta ancora vera, ma in termini medi e non assoluti. E, perciò, pure l’eventuale liceo selezionato può fare tanta differenza.