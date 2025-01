Iscrizioni scuola, liceo o istituti tecnico-professionali? Ecco chi vincerà il “Sanremo” della scuola italiana

Gli altri indirizzi, di conseguenza, arrancano. Ma come segnala un’analisi del portale Skuola.net - che ha provato a intravedere come si sta muovendo la scuola oggi - con alterne vicende. Se, da un lato, qualcosa in positivo appare all’orizzonte sul fronte istituti tecnici. Dall’altro, il comparto dell’istruzione e formazione professionale resta inesorabilmente in basso.