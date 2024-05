Olbia, studenti-modello chiedono di finire la scuola in anticipo: "Dobbiamo lavorare" | Il preside: grazie per l'insegnamento

Un contratto di lavoro stagionale a partire da maggio, ma con un ostacolo, perché c'è l'anno scolastico da portare regolarmente a termine.

Così due studenti neanche 18enni dell'Istituto Amsicora di Olbia, senza perdersi d'animo, vanno a parlare con il preside. "Abbiamo pochissimi giorni di assenza quest'anno e abbiamo concluso le verifiche tutte positivamente. Da domani vorremmo non venire più a scuola per iniziare a lavorare un mese prima per poter guadagnare qualcosa in più in questa stagione", la richiesta alla quale, dopo le opportune verifiche, il dirigente scolastico Gianluca Corda non ha potuto opporsi. Ma, anzi, ne ha anche tratto un insegnamento di vita, tanto da ritenere opportuno raccontare la vicenda su Facebook. E il suo post è diventato virale.