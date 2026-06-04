Maturità 2026, fuori i nomi dei commissari: per oltre 8 studenti su 10 scatta la caccia alle informazioni sui docenti esterni
Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha svelato gli elenchi delle quasi 14mila commissioni d'esame che valuteranno gli oltre 527mila candidati di quest'anno. Una notizia che ha subito attivato i maturandi
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L'attesa è finita e la Maturità 2026, per i 527.607 studenti potenzialmente coinvolti - bisogna attendere gli scrutini di fine anno per conoscere il dato ufficiale - ha finalmente un volto. O, meglio, ha nomi e cognomi: sono quelli dei professori che comporranno le 13.989 commissioni. Il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) ha infatti pubblicato sul proprio portale ufficiale gli elenchi con le composizioni delle commissioni, che dopo la recente riforma saranno formate da due docenti interni, da due esterni e da un presidente, anch’egli esterno.
Una notizia che sancisce il vero inizio del rush finale verso le prove di giugno e che ha trasformato istantaneamente i maturandi in provetti detective: secondo un sondaggio a caldo condotto da Skuola.net - su un campione di 250 alunni dell'ultimo anno delle superiori - oltre 8 studenti su 10 hanno già fatto scattare la caccia alle informazioni e ai dettagli sui prof, in particolare su quelli "sconosciuti", provenienti da altre scuole.
Quasi tutti alla ricerca di informazioni utili - Ma cosa faranno, esattamente, i maturandi una volta scoperto il nome del tanto temuto docente esterno? Entrando nel dettaglio dei numeri, scopriamo che circa 2 su 3 - il 65% - si attiveranno in prima persona. L'obiettivo è chiaro: capire in anticipo il metodo di interrogazione, le abitudini, il livello di severità e, possibilmente, gli argomenti "feticcio" di quei nomi che ancora non hanno un volto.
C'è poi un 20% di ragazzi che adotterà una tattica più attendista, ma non per questo meno efficace: non cercheranno direttamente sui social o tramite conoscenze, ma manderanno in avanscoperta i compagni di classe dal piglio più investigativo, limitandosi a raccogliere i frutti delle loro ricerche sui gruppi WhatsApp o dal confronto in classe.
Alla fine, dunque, solo una stretta minoranza - il 15% - si dichiara disinteressata alla caccia all'uomo, preferendo non sprecare preziose ore di ripasso dietro a dicerie e indiscrezioni, per concentrarsi unicamente sullo studio per l'esame.
Partono le indagini, tra speranze e timori - E basta fare un giro sui profili social della stessa Skuola.net, presi d'assalto in queste ore, per capire il clima che si respira tra i banchi. I commenti sotto i post dedicati all'uscita delle commissioni sono uno spaccato perfetto dell'ansia e dell'ironia che accompagnano questo momento.
C'è chi ha già attivato la rete di spionaggio interscolastica, raccontando di aver subito scritto ad amici di altre scuole per sapere tutto sul docente esterno, e chi si affida al pedinamento digitale più profondo, spulciando eventuali profili social dei professori o altre fonti utili, per delineare il loro identikit.
E c’è anche chi già si lascia prendere dallo sconforto dopo aver letto le prime recensioni dei ragazzi che hanno avuto quel docente in passato, temendo che un commissario esterno particolarmente severo possa rovinare i piani per il voto di diploma.
I primi dati ufficiali sulla Maturità 2026 - Intanto, mentre gli studenti sono impegnati nelle loro indagini, la macchina organizzativa ministeriale svela la reale portata di questa Maturità, che vede la stragrande maggioranza dei candidati concentrata tra le fila degli interni, pari a 513.479, a cui si aggiungono 14.128 candidati esterni.
Guardando alla ripartizione dei candidati in base alla tipologia di percorso di studi intrapreso, la fetta più grande è rappresentata dai Licei, che contano ben 273.854 iscritti. Subito dietro si piazzano gli Istituti tecnici, con 167.136 ragazzi pronti ad affrontare le prove, mentre gli Istituti professionali chiudono la panoramica con 86.617 studenti.