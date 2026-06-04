Maturità 2026, fuori i nomi dei commissari: per oltre 8 studenti su 10 scatta la caccia alle informazioni sui docenti esterni

L'attesa è finita e la Maturità 2026, per i 527.607 studenti potenzialmente coinvolti - bisogna attendere gli scrutini di fine anno per conoscere il dato ufficiale - ha finalmente un volto. O, meglio, ha nomi e cognomi: sono quelli dei professori che comporranno le 13.989 commissioni. Il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) ha infatti pubblicato sul proprio portale ufficiale gli elenchi con le composizioni delle commissioni, che dopo la recente riforma saranno formate da due docenti interni, da due esterni e da un presidente, anch’egli esterno.