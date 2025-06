Maturità 2025, la soluzione della seconda prova al Classico: ecco la versione di latino

Amor enim, ex quo amicitia nominata est, princeps est ad benevolentiam coniungendam. Nam utilitates quidem etiam ab eis percipiuntur saepe, qui simulatione amicitiae coluntur et observantur temporis causa. In amicitia autem nihil fictum est, nihil simulatum et, quidquid est, id est verum et voluntarium. Quapropter a natura mihi videtur potius quam ab indigentia orta amicitia, applicatione magis animi cum quodam sensu amandi, quam cogitatione quantum illa res utilitatis esset habitura. Quod quidem quale sit, etiam in bestiis quibusdam animadverti potest, quae ex se natos ita amant ad quoddam tempus et ab iis ita amantur, ut facile earum sensus appareat. Quod in homine multo est evidentius, primum ex ea caritate, quae est inter natos et parentes, quae dirimi nisi detestabili scelere non potest, deinde, cum similis sensus extitit amoris, si aliquem nacti sumus, cuius cum moribus et natura congruamus, quod in eo quasi lumen aliquod probitatis et virtutis perspicere videamur. Nihil est enim virtute amabilius, nihil quod magis adliciat ad diligendum, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos numquam vidimus, quodam modo diligamus.

L’amore, infatti, da cui l’amicizia ha tratto il nome, dà il primo impulso ai rapporti di benevolenza. Senza dubbio si ottengono spesso vantaggi anche da coloro che, con una simulazione dell'amicizia, vengono onorati e rispettati per compiacenza. Ma nell'amicizia non c'è nulla di finto, nulla di simulato, tutto ciò che c'è è vero e spontaneo. Perciò mi sembra che l'amicizia sia sorta dalla natura piuttosto che dal bisogno, per un'inclinazione dell'animo unita a un certo sentimento d'amore più che per il calcolo di quanta utilità avrebbe avuto. Di quale natura sia questa tendenza si può senz’altro osservare anche in alcuni animali, i quali, fino a un certo momento, amano così tanto la loro prole e ne sono amati così tanto, che il loro sentimento è facilmente visibile. Ma questo è molto più evidente nell'uomo, in primo luogo, da quell’affetto che c’è tra figli e genitori, che non può essere distrutto se non da un crimine esecrabile, in secondo luogo, quando sorge un simile sentimento d'amore, se incontriamo qualcuno con le cui abitudini e con il cui carattere concordiamo, poiché in lui ci sembra di scorgere, per così dire, una sorta di luce di rettitudine e virtù. Non c'è infatti nulla di più amabile della virtù, nulla che induca di più ad amare, poiché a causa della loro virtù e rettitudine in certo modo amiamo persino coloro che non abbiamo mai visto.