Le imprese cercano giovani artigiani: dal liutaio al conciatore, i dieci mestieri più richiesti

Operai, artigiani, come il conciatore di pelli, il liutaio, l’incisore: sono queste le figure che, dopo anni passati in sordina, sono già tra le più ricercate dalle aziende italiane. Nel primo semestre del 2022, infatti, molte imprese - oltre il 50% di quelle operanti nell’artigianato - hanno visto aumentare le difficoltà nel reperimento di manodopera specializzata, soprattutto a causa di una mancata preparazione adeguata. Che richiede uno sguardo al passato e un occhio attento al mondo di oggi, con in più una spiccata passione.

I mestieri artigianali che fanno trovare lavoro

Da un po’ di tempo, ad esempio, le piccole e medie aziende italiane sono tornate a investire nel settore tessile e in quelli conciario e del legno. Servono conciatori per la lavorazione delle pelli; nelle aziende tessili mancano ricamatrici a mano ed esperte di uncinetto; intagliatori del legno, ornatisti del marmo e decoratori manuali hanno sempre le porte aperte nelle imprese di riferimento. Peccato che non si trovano. Quali sono gli antichi mestieri artigiani di cui le aziende italiane del settore hanno più bisogno? Quelle sui cui dovrebbe buttare gli occhi un giovane che vorrebbe “sposare” un mestiere manuale? Ecco la top 10, stilata a partire da un’indagine effettuata da Espresso Communication per Cameo Italiano e riassunta dal portale Skuola.net.

Conciatore di pelli

L’industria conciaria italiana è un’eccellenza manifatturiera conosciuta in tutto il mondo. In cui operano professionisti che si occupano del processo di lavorazione che rende la pelle e il cuoio un prodotto adatto all’uso quotidiano e durevole nel tempo.

Liutaio

Un mestiere antico, nato nell’epoca barocca. Chi lo svolge si occupa di costruire e restaurare strumenti ad arco (come violini e violoncelli) e a pizzico (liuti, chitarre e mandolini). In Italia, la culla di quest’arte è Cremona, mentre in Europa è rinomata la produzione artigianale di Granada.

Maestro incisore su conchiglia e corallo

Arte partenopea, tipica di Torre del Greco, porta avanti la creazione del cammeo su conchiglia e corallo. I maestri artigiani lavorano la materia secondo tecniche e tradizioni che hanno attraversato secoli di storia.

Ricamatrice a mano

E’ colei che, grazie alle proprie mani sapienti, impreziosisce con qualità e pregio le ricamature, per abbellire o impreziosire ogni tipologia di tessuto: lino, seta, lana, cotone.

Impagliatore

E’ l’esperto che si occupa della lavorazione della paglia e del vimine. Crea e restaura sedie, cestini di varia grandezza e contenitori per damigiane. Un mestiere tornato alla ribalta anche grazie alla riparazione delle sedute delle sedie che vengono prodotte industrialmente.

Tessitore

Il settore tessile italiano è alla costante ricerca di professionisti in grado di utilizzare i telai per realizzare prodotti finiti direttamente dai filati. Una particolare categoria, in questo senso, sono gli arazzieri, che tramite un’antica tecnica di lavorazione realizzano pregiati articoli di tappezzerie per adornare le pareti.

Bombonierista

Il nome dice tutto. Un mestiere che affonda le sue radici nel festeggiamento delle cerimonie e nella realizzazione di piccole creazione artigianali legate ai momenti più felici della vita.

Ornatista

E’ colui che realizza opere e lavori di puro ornamento. Una specializzazione specifica, molto richiesta soprattutto nel campo dei modellatori, intagliatori e incisori. Grazie alle sue doti manuali è in grado di perfezionare e rendere unico un manufatto.

Lattoniere

Professionista specializzato nella realizzazione di lamiere, tubazioni, raccorderia e grondaie per l’edilizia e carrozzerie delle autovetture, con utensili manuali o macchine piegatrici.

Ramaio

Si tratta di cultori del rame e realizzatori di utensili da cucina, come il pentolame, costruito mediante semplici fogli di rame che vengono tagliate, modellate con un martello e infine saldate tra loro.