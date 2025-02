Lavoro, Calderone ai giovani: "Non temete l’IA, la useremo anche per aiutarvi a trovare lavoro"

Insomma, inutile negare che il digitale e, in particolare, l’intelligenza artificiale siano in cima all’agenda del ministro del Lavoro italiano e di quelli del resto del G7. Sul punto, la promessa è che verrà adottato un approccio saggio: “Noi ci dobbiamo impegnare per avere uno sviluppo ‘umanocentrico’ dell’IA. Questa non si può negare né ostacolare, cresce ogni giorno. Bisogna governarlo, per far sì che diventi uno strumento per vivere meglio e per lavorare meglio. La macchina deve essere al servizio dell’uomo e non il contrario”.