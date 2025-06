L'Aquila, "questo tema l'ho già fatto durante l'anno": esame di terza media da rifare per 120 studenti

Un alunno consegna il compito per la prova scritta di Italiano dell'esame di terza media e dice all'insegnante di avere scelto una traccia che era già stata usata in classe durante l'anno scolastico. La presidente della commissione Patrizia Sanità sente tutto e decide di annullare la prova. E' accaduto all'Istituto comprensivo 2 "Corradini-Pomilio" di Avezzano (L'Aquila), dove i 120 ragazzi dovranno ripetere la prova il 12 giugno, a partire dalle ore 8:30. Patrizia Sanità, in un documento ufficiale, ha motivato la decisione, presa dopo un'intera mattinata di confronto tra i commissari, con "questioni di trasparenza".