Il liceo Classico ha ancora senso? Sì, anche se poi si vuole fare un percorso “tecnico”

“In quei primi anni da ricercatore ho investito molto nelle relazioni, perché credo che da soli non si possa costruire niente. Uno dei professori con cui entrai in contatto aveva una cattedra al MIT e mi offrì di tenere un corso estivo di approfondimento sui temi trasportistici. Eravamo all’ inizio degli anni '90. Lo vidi come un modo per mettermi in discussione e darmi lo stimolo per continuare a studiare ed imparare. Anche perché, se vai a insegnare agli studenti del MIT, non puoi certo raccontare banalità. E’ stata veramente una bella esperienza. E lo è ancora: il corso ormai va avanti da quasi 30 anni, anche se i contenuti sono cambiati eccome”.