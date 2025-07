Dalla Guerra Fredda in Siberia alla "Paninoteca" di Brera: le gaffe nella storia della Maturità (prima dell'IA)

Ci fu il commissario esterno di Chimica che corresse con sicurezza un candidato sostenendo che Hitler fosse di origini polacche e non austriache (curioso, allora, che ce l’avesse così tanto con la Polonia). Ci fu, poi, la docente - di Storia, per giunta - che, per ben due volte, affermò che la Seconda guerra mondiale fosse scoppiata nel 1915. E ci fu anche il presidente di commissione che, con tono deciso, dichiarò che la crisi del ’29 e il New Deal furono la stessa cosa, ignorando che l’una fu la premessa storica dell’altro. Errori non proprio veniali, soprattutto per chi siede dietro la cattedra.