Da Carducci a D’Annunzio, da Leopardi a Manzoni: i grandi autori ignorati dalle maturità del nuovo millennio

A segnalarlo è Il portale per studenti Skuola.net, che in vista dell’esame 2025, ha passato in rassegna gli autori più snobbati degli ultimi 25 anni, tra cui spiccano, su tutte, due assenze importanti: Gabriele D’Annunzio, autore trattato in lungo e in largo in classe, e un premio nobel come Grazia Deledda.